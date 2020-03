Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6204 Karma: 4905





Traduction :

C'est le dentifrice le plus immonde que j'ai jamais goûté de ma vie. Ensuite, j'ai jeté un oeil au tube et je me suis aperçu que ça n'était pas... [Crème anti-mycoses] Ouais...

Contribution le : Aujourd'hui 20:02:56