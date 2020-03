Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6204 Karma: 4901



Goats take over empty Welsh streets as residents observe coronavirus lockdown



Pendant le confinement dû au Covid-19 (coronavirus) à Llandudno au Pays de Galles, des chèvres envahissent la ville. Elles ont l'air de s'éclater les biquettes.

Contribution le : Aujourd'hui 20:06:37