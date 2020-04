Index des forums Koreus.com La chambre des Liens [Lien] Voir quelque chose d'étrange Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



okaoka [Lien] Voir quelque chose d'étrange 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 20:40:04 Post(s): 1

/ tous est étrange

Je me demande ce qui est plus étrange encore

Pour faire plus étrange êtes vous quelqu'un étant capable de correspondre a ce contenue contextuelle au dégrées noir/blanc/gris ou plutôt étrange

Quelque restant vraisemblable dans ces vidéos et pour tous ces contenus correspondant

Et cette vidéo est une multitudes de montages assemblées pour Bien sur, être enfin... partager.

maintenant allez vous trouvez ça bizarre

en tous cas je rigole l'idée de vous imaginer interpréter cette simples vidéos ou disons ces vidéos par ce que cela reste de multiples vidéos : Sur la chaîne

_

https://www.youtube.com/watch?v=CkaUD3vln4I Pour toute les personne qui aime les chose nouvelle, ceci est quelque chose d'étrange a regarder... le contexte est étrange, la vidéo est étrange, la personnalités est étrange/ tous est étrangeJe me demande ce qui est plus étrange encorePour faire plus étrange êtes vous quelqu'un étant capable de correspondre a ce contenue contextuelle au dégrées noir/blanc/gris ou plutôt étrangeQuelque restant vraisemblable dans ces vidéos et pour tous ces contenus correspondantEt cette vidéo est une multitudes de montages assemblées pour Bien sur, être enfin... partager.maintenant allez vous trouvez ça bizarreen tous cas je rigole l'idée de vous imaginer interpréter cette simples vidéos ou disons ces vidéos par ce que cela reste de multiples vidéos : Sur la chaîne

Contribution le : Hier 21:05:41



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo