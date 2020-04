Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 993 Karma: 1281 Un ours remet un plot à sa place









Démonstration d'une bombe GBU-28

La bombe GBU-28 utilise une fusée à retardement pour exploser après avoir traversé plusieurs couches de béton.



Source

Contribution le : Aujourd'hui 08:35:25