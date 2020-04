Options du sujet Imprimer le sujet

Tytouan Faire un compliment à sa femme 2 #1

Je m'installe Inscrit: 18/12/2010 11:49 Post(s): 135 Karma: 422 Une femme a besoin d'entendre un compliment.







J'ai cru comprendre que la blague était connue, pas pour ma part^^.

Contribution le : Aujourd'hui 09:04:11