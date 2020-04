Les indiens applaudissent les agents sanitaires

Options du sujet Imprimer le sujet

Source Les habitants du Punjab, en Inde, applaudissent les agents sanitaires. Ils leur offrent des fleurs et leur remettent même des guirlandes d'argent.

Contribution le : Aujourd'hui 10:07:15

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 6425 Karma: 2752 En fait, c'est un éboueur, leur agent sanitaire, non ?!

Pourquoi ils lui offrent pas un masque ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:27:18