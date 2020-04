RAMMSTOY, quand les concerts te manquent pendant le confinement...

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 17:30:17 Post(s): 2



RAMMSTOY - Mein Land ( RAMMSTEIN confined version )



Quand tu es confiné seul avec ton fils, et que les sorties concerts te manquent...

Rammstoy, sur une musique de RAMMSTEIN: Mein Land.





Bonjour à tous.



Je vous présente cette petite vidéo perso, réalisé avec mon fils de 3 ans pendant le confinement.

Réalisé avec les moyen du bord: filmé avec un téléphone devant un drap, sans éclairage.

Le décors de la scène, du public, et des lumières ont étaient fait à partir de photos et vidéos trouvé sur le net. Comme par exemple:

https://www.youtube.com/watch?v=pYIf2VmQ5Qk

https://www.youtube.com/watch?v=huhKzvA66ZU



Merci à tous d'accueillir mon premier post.

Contribution le : Aujourd'hui 10:31:15