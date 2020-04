Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Crée ta fête foraine si tu t'ennuies pendant le confinement 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5502 Karma: 3468 Ancienne vidéo de 2014 dans laquelle un père passionné des fêtes foraines en créé une en miniature dans son bureau.



Il n'y a pas de passion ridicule, juste des passionnés . . .





Contribution le : Aujourd'hui 14:53:09