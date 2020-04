Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un homme promène son chien en carton 2 #1

Bowane





Source Un homme promène son chien en carton. Un prétexte pour sortir du confinement?

alfosynchro

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 6433 Karma: 2759 Je m'attendais, vu le titre, à voir un mec tirer un carton derrière lui avec son chien dedans...

En soi, l'idée n'est pas mauvaise, mais je doute quand-même que les flics se laisse berner comme ça.

