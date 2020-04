Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus J'ai voulu prendre le prix de l'essence en photo

Webhamster







Et voici la vidéo





Impossible de prendre en photo le prix de l'essence



A noter que les prix s'affichaient correctement à l'oeil nu Voici la photo :Et voici la vidéoImpossible de prendre en photo le prix de l'essenceA noter que les prix s'affichaient correctement à l'oeil nu

Contribution le : Aujourd'hui 17:53:34

PurLio Re: J'ai voulu prendre le prix de l'essence en photo

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10673 Karma: 9627 Encore une ruse du gouvernement... Ca ne peut que cacher quelque chose...



La Terre est plate, en voici la preuve ultime.

Contribution le : Aujourd'hui 18:00:18