Skwatek Un camion-poubelle prend feu

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41224 Karma: 16431 Un camion-poubelle s’enflamme brusquement à cause d'une fuite hydraulique. Personne n'a été blessé.





Contribution le : Aujourd'hui 20:09:09

pasdepseudo Re: Un camion-poubelle prend feu

Je m'installe Inscrit: 17/09/2018 14:05 Post(s): 434 Karma: 278 Pt'1, j'ai déjà vu des tuyaux hydrauliques péter, je n'aurais jamais cru que ça pouvait s'enflammer de cette manière..





ou alors autre chose à cramé, ce qui a fait chauffer la durite, donc l'huile et quand la durite à fondue ça a accéléré l'incendie (beaucoup plus probable)

Contribution le : Aujourd'hui 20:14:17

Scruffy Re: Un camion-poubelle prend feu

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7648 Karma: 19120 @pasdepseudo l'huile chaude est extrêmement inflammable

Contribution le : Aujourd'hui 20:22:13

dioux Re: Un camion-poubelle prend feu

Je m'installe Inscrit: 24/05/2010 18:39 Post(s): 245 Karma: 176 C’est vivace comme phénomène !



Je serais curieux de savoir si le gars film le camion à chaque passage. Sacré coïncidence.

Contribution le : Aujourd'hui 20:25:01

Skwatek Re: Un camion-poubelle prend feu

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41224 Karma: 16431 @dioux : Regarde les vidéos postées sur sa chaîne. Il kiffe !

Contribution le : Aujourd'hui 20:34:44