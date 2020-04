11 jours de quarantaine plus tard...

Options du sujet Imprimer le sujet

Voici une petite vidéo de ma quarantaine au Pérou

car c'est après 11 jours de quarantaine que j'ai décidé de m'occuper l'esprit et voici le résultat...



#MayTheBeerStayWithYou #StayHome #Pilsen



Contribution le : Aujourd'hui 20:15:46