plopplopplop Est-ce qu'on peut sortir ?

Inscrit: 08/05/2015

estcequonpeutsortir.fr Un site utile pour savoir si on peut sortir, en fonction du nombre d’infectés au Covid-19 ville par ville, quartier par quartier.

Contribution le : Aujourd'hui 20:50:57

mawt1 Re: Est-ce qu'on peut sortir ?

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 5778 Karma: 1199 Pas mal je me demande comment ils arrivent à avoir autant de donné en temps réels! Ils devraient développer ça au niveau mondial.



^^

Contribution le : Aujourd'hui 21:09:25