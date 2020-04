Options du sujet Imprimer le sujet

schnapss Comment dire avec classe ce que l'on a envie de hurler vulgairement 7 #1

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2005 17:11 Post(s): 4027 Karma: 921

"Sachez, Monsieur le Président, que nous ne laisserons plus nous voler notre vie..." - Annie Ernaux

Contribution le : Aujourd'hui 22:35:01