Craquage et danse sous cock pendant le confinement x)

Je viens d'arriver Inscrit: 16/12/2019 12:57 Post(s): 11

Bonsoiiiiiiiiiiiir



On a l'habitude de faire des vidéos de temps en temps avec un pote, et vu qu'on peut pas se voir à cause du confinement, on a décidé de monter un petit truc sans grande prétention et de se marrer un peu x)





Speed dancing 2 : Un confinement ordinaire.



Voilà voilà, on espère que ca vous donnera au moins un peu le sourire, tout simplement x) Merci à tous :3

Contribution le : Aujourd'hui 00:10:54