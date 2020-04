Options du sujet Imprimer le sujet

Scruffy Une pharmacie produit du gel hydroalcoolique à ciel ouvert (à Paris) 1 #1

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7656 Karma: 19130 Face à la pénurie de gel hydroalcoolique, une pharmacie parisienne a décidé de produire elle-même sa solution grâce à la formule fournie par l'Organisation mondiale de la santé.







Covid19 : une pharmacie parisienne se lance dans la production de gel hydroalcoolique

Contribution le : Aujourd'hui 09:16:27