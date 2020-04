Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Des voisins boivent un verre pendant le confinement 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41231 Karma: 16439 Dans un quartier, des voisins boivent un verre et écoutent de la musique ensemble, mais en restant devant chez eux, pendant le confinement.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 09:18:55