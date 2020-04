Féloche reprend Bambino en vidéo confinée

Je viens d'arriver Inscrit: 31/03 16:46:41 Post(s): 2





L'artiste Féloche reste créatif pendant le confinement : il vient d'enregistrer une vidéo confinée pour sa reprise de Bambino, tube de Dalida, enregistré avec son Mandonlin' Orchestra, et sur laquelle on retrouve la chanteuse italienne Dolche qui participe à distance. Une vidéo façon Tinder bien marrante.





Féloche & The Mandolin' Orchestra - BAMBINO (feat. Dolche) - (confinement stayathome music video) L'artiste Féloche reste créatif pendant le confinement : il vient d'enregistrer une vidéo confinée pour sa reprise de Bambino, tube de Dalida, enregistré avec son Mandonlin' Orchestra, et sur laquelle on retrouve la chanteuse italienne Dolche qui participe à distance. Une vidéo façon Tinder bien marrante.Féloche & The Mandolin' Orchestra - BAMBINO (feat. Dolche) - (confinement stayathome music video)

Contribution le : Aujourd'hui 10:01:52