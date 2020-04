Options du sujet Imprimer le sujet

portnawak Une cargaison de masques venant de Chine destinés à la France détournée par des Américains 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 24/11/2005 14:02 Post(s): 3276 Karma: 202



LIEN 60 millions de masques ont été commandés par les régions de France. Un chargement finalement détourné vers les États-Unis ! Les USA ont payé la commande en argent comptant. Annonce faite par Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'Association des Régions de France.

Contribution le : Aujourd'hui 11:43:29

Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles

_________________Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles