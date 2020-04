Enzo Carniel et House of Echo mélangent jazz et électro planante sur l'album Wallsdows

Je viens d'arriver Inscrit: 31/03 16:46:41 Post(s): 3





Le pianiste de jazz Enzo Carniel et son groupe House of Echo sortent Wallsdown, un album parfait pour apporter un peu de zen et de rêve dans cette période bien stressante. Ils mélangent des sons électro doux et planants, de l'ambiant, des sons de la nature, et du piano vaporeux. De quoi décoller directement vers des planètes inconnues où tout n'est que calme et volupté.



A découvrir avec cette vidéo qui nous montre comment travaillent Enzo Carniel et House of Echo, et c'est passionnant :





