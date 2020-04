Trouve les pays !

Je m'installe Inscrit: 18/04/2012 13:13 Post(s): 496 Karma: 164





8 pays a trouver !



La première ligne représente les couleurs et leurs proportions dans le drapeau du pays à trouver.



la 2e ligne, c est la proportion des frontières terrestres (vert) et maritimes (bleu).



Contribution le : Aujourd'hui 17:26:36