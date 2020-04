Deux serpents dans la prairie + Un drift dans le jardin

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5456 Karma: 1540





Cela me rappel ma première rencontre avec un cobra. C'était aux chutes Victoria, je vois un jeune noir qui marchait dans l’herbe à une dizaine de m de moi puis je le vois faire un écart brusque en regardant par terre de façon effrayée puis continue son chemin. Je me demande ce qu’il a vu et je vais vers l’endroit et lui, s'étant retourne me voit et me crie « carefull, à snack (attention, un serpent) », je regarde bien puis je vois en effet un cobra qui s’est dressé en sifflant vers moi il devait faire environ 10 cm Pour la 1 il s’agit de la parade nuptiale, j’ai toujours été curieux de savoir comment ils se reconnaissent entre mâles et femellesCela me rappel ma première rencontre avec un cobra. C'était aux chutes Victoria, je vois un jeune noir qui marchait dans l’herbe à une dizaine de m de moi puis je le vois faire un écart brusque en regardant par terre de façon effrayée puis continue son chemin. Je me demande ce qu’il a vu et je vais vers l’endroit et lui, s'étant retourne me voit et me crie « carefull, à snack (attention, un serpent) », je regarde bien puis je vois en effet un cobra qui s’est dressé en sifflant vers moiil devait faire environ 10 cm

Contribution le : Aujourd'hui 20:37:31