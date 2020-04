Options du sujet Imprimer le sujet

tyler93 Politicien Roumain Vs Police 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 26/06/2019 06:20 Post(s): 4

MORI DE RAS:))) Boureanu, politist, knockout!!@Vibes Cafe



Un Homme d'affaire et politicien Roumain a refusé de se soumettre a un contrôle, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu pour lui

Contribution le : Aujourd'hui 05:13:19