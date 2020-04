Sense - Court métrage original (ESMA Promo 2019)

Je m'installe Inscrit: 04/02/2012 19:57 Post(s): 158

https://www.youtube.com/watch?v=Isogcq-MNBQ



(La balise bug, j'edit quand ça refonctionne)



Le synopsis :

D’un côté il y a la couleur et le silence parfait, de l’autre, la richesse des sons et le contraste du noir et blanc. Un matin, la ligne entre ces deux mondes faiblit. Grey et Yellow se retrouvent alors confrontés à de nouvelles sensations qui, petit à petit, submergent leurs quotidiens.



Réalisation

Réalisateurs / Directors: Chloé Barbet, Thomas Caputo, Léonie Clément, Bruno Crapanzano, Manon Crouzet, Solene Gaudu.

Music: Baptiste Leblanc

