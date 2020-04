Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane La dangerosité d'être un missile en l'air 3 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1014 Karma: 1305



Le type qui a été assommé l'a posté sur facebook et a dit qu'il avait réussi à atterrir en toute sécurité (bien qu'il ne s'en souvienne pas à cause d'une commotion cérébrale).

La personne qui l'a frappé est retournée travailler le lendemain.







Une autre vue est disponible. Lors d'un saut en parachute, Ben Pigeon a été victime d'une collision avec un expert en parachute en mode "missile".Le type qui a été assommé l'a posté sur facebook et a dit qu'il avait réussi à atterrir en toute sécurité (bien qu'il ne s'en souvienne pas à cause d'une commotion cérébrale).La personne qui l'a frappé est retournée travailler le lendemain.

Contribution le : Aujourd'hui 08:43:16

Tchairo Re: La dangerosité d'être un missile en l'air 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5517 Karma: 3501 Et bien joli réflex pour le cameraman qui a ouvert le parachute de son ami:o

Contribution le : Aujourd'hui 09:18:52

FMJ65 Re: La dangerosité d'être un missile en l'air 0 #5

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8709 Karma: 2534 Ouais, il peut sacrément le remercier : a quelques secondes près c'était un homme mort !



Autre c'est étonnant comme plan : quand ils se déplacent, on dirait une séquence de film de super héros

Contribution le : Aujourd'hui 10:06:24