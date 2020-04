Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un taxi pressé 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1014 Karma: 1305



Source

Un taxi pressé

Contribution le : Aujourd'hui 09:13:39

Tchairo Re: Un taxi pressé 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5517 Karma: 3501 Malheureusement (ou heureusement) ce n'est pas le taxi qui est en tort dans l'histoire

Contribution le : Aujourd'hui 09:20:49

Berousky Re: Un taxi pressé 0 #3

Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13493 Karma: 505 Il aurait été loin de s’arrêter au stop

Contribution le : Aujourd'hui 10:05:23