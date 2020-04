Quand la fanfare lyonnaise LGMX fait de la psytrance !

Je viens d'arriver Inscrit: 02/04 22:33:10 Post(s): 1

Salut à tous,



Je suis un visiteur (très) régulier de Koreus depuis des années mais je viens de sauter le pas de vous rejoindre dans le forum pour vous partager deux vidéos d'une fanfare de chez moi qui ne joue que du répertoire techno/psytrance/goa, et c'est énorme ! J'espère que ça vous plaira !





LGMX - Small Talk (Loud rework)



et un clip en confinement :



LGMX - Elevation (Para One rework)

Contribution le : 03/04 10:05:03