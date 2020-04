Les cargaisons de masques encore plus protégées que des pièces de musée

Je suis accro Inscrit: 14/10/2015 12:55 Post(s): 1115 Karma: 318

@_Spo0n_ NON mais quel cinéma sérieusement... Faut vraiment que le gouvernement arrête cette mascarade. Des escortes armées pour des masques en papiers, à quand l'armée pour les convois de PQ. Plus c'est gros plus ça passe, mais là c'est éNORMEEEE.

Contribution le : Aujourd'hui 10:59:43