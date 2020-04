Options du sujet Imprimer le sujet

piskatijebem Trajet en voiture de Paris à Meudon, pendant le confinement du covid. 30 Mars 2020. 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 13:04:49 Post(s): 1



Je voudrais partager avec un vous un retour en voiture de mon bureau à chez moi (région Parisienne).

Nous sommes le lundi 30 mars 2020, il est midi, c'est le confinement, et les routes sont désertes.



https://www.youtube.com/watch?v=KsueTdIz_2o



Restez chez vous et prenez soin de vous. Bonjour à tous,Je voudrais partager avec un vous un retour en voiture de mon bureau à chez moi (région Parisienne).Nous sommes le lundi 30 mars 2020, il est midi, c'est le confinement, et les routes sont désertes.Restez chez vous et prenez soin de vous.

Contribution le : Aujourd'hui 13:09:06