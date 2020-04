Options du sujet Imprimer le sujet

lithit Pour le premier avril une mère piège ces enfants pendant le confinement. 7 #1

Je suis accro Inscrit: 25/07/2013 03:40 Post(s): 1484 Karma: 2801 Lien Facebook



Je n'arrive pas à intégrer la vidéo





Les pauvres gosses! "Je veux pas dormir dehooooors!" Je n'arrive pas à intégrer la vidéoLes pauvres gosses! "Je veux pas dormir dehooooors!"

Contribution le : Aujourd'hui 13:27:54

Alex333 Re: Pour le premier avril une mère piège ces enfants pendant le confinement. 2 #2

Rayon de Soleil Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25848 Karma: 13148 lithit Pour info, pour intégrer une vidéo facebook tu peux faire clique droit sur la vidéo, afficher l'URL, et tu copie cette URL dans le bouton vidéo d'intégration sur Koreus



Intégré











La pauvre petite : "c'est horrible moi je veux pas y aller" Pour info, pour intégrer une vidéo facebook tu peux faire clique droit sur la vidéo, afficher l'URL, et tu copie cette URL dans le bouton vidéo d'intégration sur KoreusIntégréLa pauvre petite : "c'est horrible moi je veux pas y aller"

Contribution le : Aujourd'hui 13:31:02

lithit Re: Pour le premier avril une mère piège ces enfants pendant le confinement. 0 #3

Je suis accro Inscrit: 25/07/2013 03:40 Post(s): 1484 Karma: 2801 @Alex333 Oui mais je ne sais pas pourquoi impossible chez moi pour celle si alors que d'habitude aucun souci. T'arrive à récupérer l'URL de ton coté?

Contribution le : Aujourd'hui 13:33:07

Alex333 Re: Pour le premier avril une mère piège ces enfants pendant le confinement. 0 #4

Rayon de Soleil Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25848 Karma: 13148 @lithit Ha ? Oui oui ça marche pour moi comme d'habitude (cf mon commentaire)



Clique droit sur la vidéo -> afficher l'URL -> Et je la copie. Marche 100% avec cette méthode

Mais ouais souvent avant je copiait l'URL qui est dans la barre internet d'URL, et là selon le format de cette URL 1 fois sur 2 ça marchait pas

Contribution le : Aujourd'hui 13:36:00

Milot Re: Pour le premier avril une mère piège ces enfants pendant le confinement. 1 #8

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 5432 Karma: 3269 Ces enfants ont appris, à leurs dépens, qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on entend à la radio sans en vérifier la source.

Ils pourrons même dire à leurs descendants

"j'ai appris ça le 1 avril 2020."

Mais c'est dur quand même.

P'tits bouts.

Contribution le : Aujourd'hui 13:49:00