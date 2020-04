Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Répandre le coronavirus en léchant les bouteilles 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 65255 Karma: 27789







Twitter do ya thing Dans un supermarché, un homme s'amuse à lécher les bouteilles de jus de fruitTwitter do ya thing https://t.co/nNUFydY2p0

Contribution le : Aujourd'hui 14:18:47

Scruffy Re: Répandre le coronavirus en léchant les bouteilles 0 #4

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7674 Karma: 19171 Je ne comprend pas si il fait ça pour être drôle, pour de sentir fort ou par amour de la connerie, mais a defaut de le savoir, je serais d'avis de lui aracher la langue pour la fourée dans son rectum pour les mêmes raisons

Contribution le : Aujourd'hui 14:43:37