Options du sujet Imprimer le sujet

Glock21 Tapis de marche maison 3 #1

Je m'installe Inscrit: 28/06/2013 10:29 Post(s): 448 Karma: 572

Du DIY comme on aime Du DIY comme on aime

Contribution le : Aujourd'hui 15:17:33

Ubbos Re: Tapis de marche maison 0 #2

Je suis accro Inscrit: 11/12/2015 23:22 Post(s): 598 Karma: 418 J'aurai juré que c'était un DJP mais incapable de mettre la main dessus.

Contribution le : Aujourd'hui 15:32:06

Skwatek Re: Tapis de marche maison 0 #3

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41254 Karma: 16474 @Ubbos : En tout cas, l'idée est djp.

Contribution le : Aujourd'hui 16:03:10

CrazyCow Re: Tapis de marche maison 0 #4

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13756 Karma: 16218

Edit : je crois qu'on est obligé d'employer les gros moyens. Invocation @poussinlex Oui cette vidéo est DJP. Je chercheEdit : je crois qu'on est obligé d'employer les gros moyens. Invocation @

Contribution le : Aujourd'hui 16:10:10