vivaberthaga Géolocalisation? résolu 1 #1

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 934 Karma: 869



Est ce que quelqu'un saurait où a été prise cette photo? Ou en poster une avec un cadrage plus large, je suis quasi sûr d'y être allé mais impossible de m'en souvenir. Est ce que quelqu'un saurait où a été prise cette photo? Ou en poster une avec un cadrage plus large, je suis quasi sûr d'y être allé mais impossible de m'en souvenir.

Contribution le : Aujourd'hui 19:46:49

https://goo.gl/maps/eFbXPgNqZeA2evvy7

Bon ben merci googlemap

Contribution le : Aujourd'hui 20:52:57