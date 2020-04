Options du sujet Imprimer le sujet

tristanm parodie de l'émission Turbo 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 13:45:00 Post(s): 1



je vous propose cette vidéo parodie de l'émission Turbo



https://www.youtube.com/watch?v=hpLW1cG0-1E





bon visionnage



Contribution le : Hier 13:48:21