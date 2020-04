Index des forums Koreus.com Hardware et High Tech Monter ses propres enceintes amplifiées Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Suite au conseil de notre tigre préféré, je tente ma chance ici, du coup je copie-colle mon message que j'ai posté dans le topic à questions :



J'ai un vieux système d'enceinte pour PC avec un caisson de basse et deux petites enceintes qui ne marche plus, est-ce que ça serait jouable pour quelqu'un qui a quelques notions pas poussées d'électronique de se refaire un système maison ?

Sur la carte électronique du système il y aurait à minima le potentiomètre à remplacer mais après rapide recherche, je n'arrive pas à trouver de modèle qui irait sur la carte..

Donc limite en partant de zero à partir des hauts parleurs, me refaire des enceintes et tout un petit circuit avec ampli (je pense que je pourrais récupérer la partie filtre du caisson), ça peut se faire ?



Mais il manque pas mal d'info pour comprendre ta problématique



Il te reste quoi en gros de ton vieux système d'enceinte ?

Pourquoi il ne fonctionne plus ? (c'est le système d’amplification ?)



Si c'est juste le système d’amplification.

Le plus simple c'est de prendre un amplificateur tout fait (c'est pas cher chez les chinois).

Sinon il faut que l'on rentre plus en détail dans l’électronique



