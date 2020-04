Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Anomalie du Net Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

PS: J'ai regardé un peu le règlement du forum et je n'ai pas repérer d'interdiction pour ce genre de post, désolé s'il y en a une. Si je me trompe de zone, prévenez moi et je tacherais de corriger ça.



Tout d'abord, je pense intéressant de me présenter vite fait, c'est la moindre des politesse je pense (?)





J'ai une bonne trentaine d'année et un début de calvitie, intéressant n'est-ce pas ? J'ai deux grandes passions dans ma vie, la première, vous ne devinerez jamais, c'est les jeux-vidéos ! Hé !



La deuxième, c'est les vidéos virales ou les vidéos WTF qui traînent sur le net. Je suis toujours à la recherche de vidéo stupide ou choquante, etc...



A l'époque, il y avait de grand personnages sur le net qui me livraient fréquemment un contenu comme j'aime, vous les connaissiez sans doute j'en suis sur, il s'agissait d'Antoine Daniel et Mathieu Sommet. Ils ont tous deux arrêté et "le show jaune" avait repris le principe pendant un temps aussi avant d'arrêter au bout d'une année...



Du coup voila le pourquoi je suis là... Ça me manque et personne ne fait ça à ma connaissance. Du coup, je me suis dit "Pourquoi pas moi ?"



Je me présente donc à vous, en vous demandant une indulgence, si possible...



J'ai depuis deux semaines, ouvert une chaîne Youtube ou j'ai poster deux vidéos. Dans celle-ci, je tente de vous présentez avec humour des vidéos sur lesquelles je suis tombée et dont je fais la critique.



Sachez tout de même que la première est pour moi une sorte de pilote, elle est bourrée d'erreur de tournage et de cheminement, vous aurez sans doute beaucoup à redire. De plus, j'ai peut-être été un peu trop vite sur le choix de mon sujet. Vous comprendrez si vous la regardé.



Je tiens tout de même à préciser que je ne copie en rien WTC et SLG, je tente d'avoir mon propre style et mon propre humour, tout en m'en inspirant.



La deuxième vidéo (Celle que je vous présente ici) est un peu plus travaillée mais contient surement encore des choses à corrigée.



https://youtu.be/5nZXCIUF4zs



Si vous prenez la peine de regarder cette vidéo, déjà je vous dis merci !



Ensuite, j'aimerais avoir votre avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je vous demande simplement d'être indulgent, je reste un amateur et je découvre pas mal de logiciel et de technique de création de vidéo et script. Si vous voyez des choses positive, n'hésitez pas à me les dires également, c'est toujours bon pour l’ego. xD



Voili, voilou. En espérant que le concept vous plaira. Oh et... Si vous aimez, abonnez-vous hein ! Je vais faire mon possible pour respecter une diffusion fréquente.



