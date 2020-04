Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Brigitte Macron appelle Nabilla pour lui dire merci pour son don et moi je vous partage la vidéo 0 #1

MEJRISSI Wael - #BrigitteMacron remercie Nabilla d'avoir fait un don de 10000 euros aux hôpitaux. On espère qu'elle a aussi appelé les familles de soignants morts du #COVID2019 en essayant de sauver celle des patients. Quand la macronie perd le sens des réalités. #PlusJamaisCa MEJRISSI Wael - #BrigitteMacron remercie Nabilla d'avoir fait un don de 10000 euros aux hôpitaux. On espère qu'elle a aussi appelé les familles de soignants morts du #COVID2019 en essayant de sauver celle des patients. Quand la macronie perd le sens des réalités. #PlusJamaisCa

