Plus de mail sur notif / MP ?

Je m'installe Inscrit: 08/03/2007 19:26 Post(s): 211 Karma: 246 Bonjour,



Depuis 2 jours d'affilé, je n'ai pas reçu de mail suite à un MP, idem suite à une notification sur un commentaire.



Y a-t-il un problème sur le site ?



A noter :

- J'utilise une messagerie / adresse mail outlook.com

- Les mails ne sont pas passés dans mes spams

- J'ai reçu des mails pour le jeu "Team Eggs" tous les jours précédents sans problème

- J'ai reçu des mails pour les MPs précédents (MPs de Lindien d'il y a 3 et 4 jours)

- Au moins deux autres personnes dans mon cas : @Ribel, @lvishd



Merci d'avance,

Sir_DEC

Contribution le : Aujourd'hui 18:07:15