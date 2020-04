Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo ūüź¶Oiseau bourr√© 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5554 Karma: 3570 Le Carpophage de Nouvelle-Zélande est un pigeon réputé pour sa gourmandise, et surtout pour sa

grosse consommation de baies fermentées qui le rend souvent ivre, et lui fait adopter certains

comportements des plus cocasses !(source)





Contribution le : Aujourd'hui 18:08:45