Options du sujet Imprimer le sujet

vojack Ce que le virus nous dit de notre avenir ? 1 #1

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 845 Karma: 725 A fortement méditer





Contribution le : Aujourd'hui 21:13:53

carpet_bombing Re: Ce que le virus nous dit de notre avenir ? 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 3590 Karma: 2160

@vojack a écrit:

A fortement méditer







Ou pas, j'ai arrêter au bout de 2 minutes de "mouhahahaha je suis le vilain." Citation :Ou pas, j'ai arrêter au bout de 2 minutes de "mouhahahaha je suis le vilain."

Contribution le : Aujourd'hui 21:27:53