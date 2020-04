Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Faire leviter sa clope 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3755 Karma: 3220



Si vous connaissez ce tour je suis preneur

Excellent



https://t.co/YGoagxEG82 Si vous connaissez ce tour je suis preneurExcellent

Contribution le : Hier 23:09:44

vivaberthaga Re: Faire leviter sa clope 0 #2

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 945 Karma: 885 il me semble qu'il soit indispensable de maitriser l'incrustation d'images sur une vidéo pour réaliser ce tour...

Contribution le : Hier 23:13:20

Wiliwilliam Re: Faire leviter sa clope 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30118 Karma: 8617 Un simple fil de nylon.

Contribution le : Hier 23:30:10

Tchairo Re: Faire leviter sa clope 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5563 Karma: 3584 Wiliwilliam C'est ça, fixée au milieu de la cigarette .. par contre, où est fixée l'autre extrémité ?



Là je vois pas, les mains peut être ? C'est ça, fixée au milieu de la cigarette .. par contre, où est fixée l'autre extrémité ?Là je vois pas, les mains peut être ?

Contribution le : Aujourd'hui 00:35:44