Fermeture du St Sépulcre + UberEat à Besançon



La dernière fois que cette église a été fermée, c'était en 1349 lors de la peste noire.







UberEat sur un paddle à Besançon





Re: Fermeture du St Sépulcre + UberEat à Besançon

Mais alors ils enferment les types à l'intérieur ?

Ils vont manger quoi ? Des hosties ?



Re: Fermeture du St Sépulcre + UberEat à Besançon

Des toasts hosties pâté poivre vert ça passe !

