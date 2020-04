Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Gendarmes contre Voyageur 2 #1

Contribution le : Aujourd'hui 11:14:32



Contribution le : Aujourd'hui 11:14:32

gazeleau Re: Gendarmes contre Voyageur 0 #2

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1880 Karma: 1532 Le petit con qui se croit justicier avec sa caméra et pense avoir la science infuse...



Il a de la chance d'avoir une bonne tête. D'autres ont eu la gueule en sang et la cage thoracique écrasée pour moins que ça. (ce que je déplore totalement d'ailleurs)

Contribution le : Aujourd'hui 11:32:32

MonsieurGoule Re: Gendarmes contre Voyageur 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 10/06/2016 11:41 Post(s): 4397 Karma: 3956

Sachant qu'il est de couleur neutre et au langage correct... Je ne comprendrai jamais cet acharnementSachant qu'il est de couleur neutre et au langage correct...

Contribution le : Aujourd'hui 11:37:22