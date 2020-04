Options du sujet Imprimer le sujet

dlune101 Tous les docteurs à l’hôpital !! 1 #1

Je m'installe Inscrit: 24/11/2013 19:52 Post(s): 299 Karma: 300 con " ignare.







Source : Une conversation folle entre un doctorant en histoire moderne et un "" ignare.Source : https://twitter.com/TheFigari/status/1246798372943597568

Contribution le : Aujourd'hui 12:53:03

pasdepseudo Re: Tous les docteurs à l’hôpital !! 0 #2

Je m'installe Inscrit: 17/09/2018 14:05 Post(s): 444 Karma: 281 Un ignare n'est pas forcément un con, ça me fera toujours marrer ces dialogues de sourds

Contribution le : Aujourd'hui 12:55:43