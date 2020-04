Un homme couché sur des panneaux à l'arrière d'une camionnette

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41276 Karma: 16518









Sadly no laughing matter... could have ended very badly!! #ArriveAlive @ConstructionSfy Un homme est couché sur des panneaux à l'arrière d'une camionnette circulant sur une autoroute près de Durban, en Afrique du Sud. Mauvaise idée.Sadly no laughing matter... could have ended very badly!! #ArriveAlive @ConstructionSfy https://t.co/mYV67SavQD

Contribution le : Aujourd'hui 13:28:50