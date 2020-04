Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un pickup dérape devant un motard 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 65285 Karma: 27805 Il a eu chaud, à Surat Thani en Thailande





Rider's Camera Catches Two Close Calls || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 17:10:03

truthfly Re: Un pickup dérape devant un motard 0 #3

Je m'installe Inscrit: 08/03/2013 13:37 Post(s): 180 Karma: 123 c'est moi ou le pick-up ce plante ? j'ai l'impression de l'entendre ce prendre l'arbre juste au moment de l'esquive ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:35:28