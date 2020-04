Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un canard câlin 2 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 13090 Karma: 8739

Rescued Duck Cuddles and Gives Happy Honks || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 17:50:55

gazeleau Re: Un canard câlin 0 #2

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1881 Karma: 1533 Celui-là, on va avoir du mal à le mettre dans l'assiette.

Contribution le : Aujourd'hui 17:59:35

FMJ65 Re: Un canard câlin 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8733 Karma: 2543 C'est clair ! Il est trop celui-là !

Ou alors il a compris ce qui l'attendait et joue sur la corde sensible. Bien joué !

Contribution le : Aujourd'hui 18:54:29