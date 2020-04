Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41282 Karma: 16530 Un homme fait semblant de tousser pour faire fuir des personnes qui discutent devant chez lui pendant le confinement à San Diego, en Californie.





Man Clears Crowd with a Cough || ViralHog

