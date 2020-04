Yves Calvi... Une "synthèse"

Options du sujet Imprimer le sujet

Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7718 Karma: 19285



BalanceTonMedia - #YvesCalvi le 12 mars 2020 : « La pleurniche permanente hospitalière » Yves Calvi 2 semaines plus tard dans un clip de RTL pour soutenir nos héros : « Merci » BalanceTonMedia -#YvesCalvi le 12 mars 2020 : « La pleurniche permanente hospitalière »Yves Calvi 2 semaines plus tard dans un clip de RTL pour soutenir nos héros : « Merci »

Calvi ? une grosse bouse intersidérale ! (et je dit ça calmement).

Ah ouais, c'est de pire en pire, la télé...

un déchet, il n'y a aucune raison de donner du crédit à un crétin pareil.

Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 10963 Karma: 3300







"Michel, remets-moi un p'tit jaune ! Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah oui, les tarlouzes des hostos..." La tête de pilier de PMU qu'il a sur la capture de la vidéo. Ils n'auraient pas pu mieux la choisir."Michel, remets-moi un p'tit jaune ! Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah oui, les tarlouzes des hostos..."

