Laptop qui ne s'allume plus

Donc, ma mère m'a refilé son vieil ordinateur portable en me disant : "Tiens, ymarchepu, regarde si tu peux faire kekchose". (Oui ma mère parle comme ça, ne jugez pas.)

Du coup je me retrouve avec un ordi portable neurasthénique sur les bras qui ne daigne même pas se lancer ou montrer le moindre signe de résurrection.



Le matériel : Acer Aspire 7220 (modèle Icy70)



Le problème : Ne s'allume que pendant 2 sec, le ventilo tourne un coup puis plus rien, écran noir, led d'alimentation secteur fonctionnelle, bouton d'allumage clignotant, aucun bip sonore à l'allumage et bien entendu, cerise&gâteau, aucun accès Bios.



Ce que j'ai essayé :

- Démontage et nettoyage de la poussière où il y en avait

- Démonté, interverti les barrettes de ram, essayé 1 à 1 sur les différents emplacements

- Nettoyé et remis de la pâte thermique neuve sur le processeur

- Viré le maximum de périphériques que je pouvais (disque dur, lecteur cd,...) pour voir s'il y en avait un qui faisait chier

- tenté un clear cmos en déconnectant pendant 5 min une patte de la pile CM (je ne sais pas si c'est suffisant, j'ai pas vu de jumper à côté de la pile)



Résultat : rien n'y fait, ça démarre toujours pas. J'ai aucun accès bios, aucun bip sonore pour m'indiquer où il y a un souci. Je note que l'alimentation a l'air de marcher vu que certaines leds s'allument et que le ventilo proc tourne un peu quand j'essaie de booter.



Donc je me tourne vers vous, s'il y en a qui veulent bien m'aider et me donner des pistes sur ce que je pourrais tester (ou si vous pensez qu'il n'y a rien à faire), avant que je l'imbibe d'essence et lui mette le feu en guise de rite sacrificiel.



